Исмаила Сар е истинско вдъхновение за Сенегал

Исмаила Сар, когото в съблекалнята на националния отбор на Сенегал определят като скромен и отдаден на играта човек, най-после получи признание, след като стана водещият голмайстор на Сенегал за всички времена на Световното първенство. Той се разписа за 2:0 при успеха с 5:0 над Ирак и изпревари покойния вече Папа Буба Диоп като голмайстор номер 1 на страната. И след победата той получи в съблекалнята специални поздрави. Доста хора от отбора са на мнение, че това е напълно заслужено.

„Той наистина го заслужава. Наистина. Влага много труд, много усилия. На тренировките работи много усърдно и сега получи резултат на труда си“, коментира халфът Идриса Гай.

28-годишният Сар се изравни с Диоп четири дни по-рано – с два гола срещу Норвегия, което го направи първият сенегалски играч, отбелязал на две световни първенства.

„Той е вдъхновение. Никога не говори в съблекалнята, предпочита да не се обажда. Но „говори“ на терена с играта си. На терена не е толкова срамежлив, колкото в живота. Той просто показва какво може да направи, винаги дава най-доброто от себе си за страната.“

Вратарят Мори Диав, заместващ контузения Едуар Менди, има същото мнение.

„Той го заслужава, защото е много добър играч“, каза Диау. „Всеки ден работи много, така че заслужава този гол и се надявам на още за него“.

Сенегалците завършиха на 3-о място в група „I“ на Световното първенство, макар да имат само 3 точки. Но са един от осемте трети отбора, които ще продължат, като в момента чакат разпределението аз 1/16-финалите.

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Снимки: Gettyimages