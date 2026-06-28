Южна Африка 0:0 Канада, (гледайте на живо тук)

Съдомакинът на Световното първенство Канада и Южна Африка играят при 0:0 в първи мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026. И двата отбора завършиха като втори в своите групи и схемата на турнира отреди да се изправят един срещу друг на стадиона в Лос Анджелис. “Кленовите” листа постигнаха една победа, надделявайки над Катар, и завършиха наравно с Босна и Херцеговина, а загубиха от Швейцария.

“Бафана бафана” загубиха на старта на турнира от друг съдомакин - Мексико, но след равенство с Чехия и изненадващ успех на Южна Корея се класираха втори. Селекционерът на Южна Африка Юго Броос залага на легендата Роуен Улямс на вратата. Белгиецът е изградил сплотен колектив от местни футболисти, по-голямата част от които са част от местния Мамелъди Сънданс, което ги прави сплотен колектив. Евидънс Макгопа води атаката на тима, а Тебоха Мокоена и Ситоле са в средата на терена.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: South Africa XI in the World Cup Round of 32 vs Canada! 🇿🇦💫 pic.twitter.com/GIbVQHGXZs — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 28, 2026

Тимът на Канада, воден от Джеси Марш, отново не може да разчита на голямата звезда на тима и негов капитан Алфонсо Дейвис. Другият водещ футболист на “кленовите листа” Джонатан Дейвид пък води атаката. Халфът Исмаел Коне е аут след счупването на крака.

Today’s starters, presented by @GE_Appliances



🍁 Moïse and DC at the back

🍁 Tajon and Liam provide the width

🍁 JD and Tani up top



🇨🇦 🇿🇦

LET’S GO #CANMNT pic.twitter.com/YiUt0ADYtz — CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026

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Снимки: Gettyimages