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Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
  1. Световно първенство
  2. Канада
  3. Южна Африка 0:0 Канада, (гледайте на живо тук)

Южна Африка 0:0 Канада, (гледайте на живо тук)

  • 28 юни 2026 | 21:59
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Съдомакинът на Световното първенство Канада и Южна Африка играят при 0:0 в първи мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026. И двата отбора завършиха като втори в своите групи и схемата на турнира отреди да се изправят един срещу друг на стадиона в Лос Анджелис. “Кленовите” листа постигнаха една победа, надделявайки над Катар, и завършиха наравно с Босна и Херцеговина, а загубиха от Швейцария.

“Бафана бафана” загубиха на старта на турнира от друг съдомакин - Мексико, но след равенство с Чехия и изненадващ успех на Южна Корея се класираха втори. Селекционерът на Южна Африка Юго Броос залага на легендата Роуен Улямс на вратата. Белгиецът е изградил сплотен колектив от местни футболисти, по-голямата част от които са част от местния Мамелъди Сънданс, което ги прави сплотен колектив. Евидънс Макгопа води атаката на тима, а Тебоха Мокоена и Ситоле са в средата на терена.

Тимът на Канада, воден от Джеси Марш, отново не може да разчита на голямата звезда на тима и негов капитан Алфонсо Дейвис. Другият водещ футболист на “кленовите листа” Джонатан Дейвид пък води атаката. Халфът Исмаел Коне е аут след счупването на крака.

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Снимки: Gettyimages

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