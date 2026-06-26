Сериозен конфликт между Биелса и националите на Уругвай в навечерието на решителния мач срещу Испания

Сериозен конфликт между играчите на Уругвай и старши треньора на отбора Марсело Биелса е възникнал преди мача от третия кръг на груповата фаза срещу Испания на Световното първенство, съобщава местното радио "El Espectador".

Биелса: Подхождаме към мача с Испания като към финал

Според информацията, група от водещите играчи на националния отбор, включително вратарят Серхио Рочет и халфовете Мануел Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Валверде, са инициирали среща с аржентинския треньор. По време на разговора играчите са изразили недоволство от прекомерното тренировъчно натоварване, което според тях е довело до контузии, и са критикували тактическия план за предстоящия мач.

След това Биелса е събрал целия отбор и е произнесъл 50-минутна реч, по време на която е отхвърлил оплакванията на играчите, заявявайки, че подобни опити да се повлияе на работата му са правени и преди. Според изданието известният с прякора си "Лудия" специалист е казал: „Вече се опитахте да се отървете от мен, когато ставаше въпрос за Луис Суарес. Когато се случи случаят с Нахитан Нандес, също се събрахте и се опитахте да се отървете от мен. Аз съм изградил кариерите на някои играчи тук, в националния отбор, като Касерес и Макси Араухо“.

🇺🇾😳 Hablemos del escándalo que atraviesa Marcelo Bielsa con sus dirigidos, en la previa del cruce entre Uruguay y España en la Copa del Mundo.



⚠️ Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde pidieron una reunión y se sentaron con el entrenador para… pic.twitter.com/Y4JmlmUvr0 — JS (@juegosimple__) June 26, 2026

Според "El Espectador" конфликтът не е приключил дотук: няколко играчи са напуснали срещата, без да изслушат края на речта на треньора. Капитанът на отбора Хосе Хименес се опитал да убеди съотборниците си да останат, но молбата му не даде резултат. Играчът на Барселона Роналд Араухо, който не е записал нито една минута дотук на Мондиала, пък е цитиран да казва: "Дано с Божията помощ излезем от групата, но това вече не може да продължава“.

Уругвай се нуждае от победа над Испания, за да се класира за елиминациите. Ако резултатът е различен, тимът ще трябва да разчита на резултата от паралелния мач между Кабо Верде и Саудитска Арабия, както и на резултатите на отборите, завършили на трето място в останалите групи.

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