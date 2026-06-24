Оярсабал: Чувствам се добре и искам да играя

Микел Оярсабал има болки в различни части от тялото, но не иска да почива, когато испанският национален отбор се подготвя за двубоя от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Уругвай. Нападателят на "ла фурия" е сигурен, че съотборникът му Ламин Ямал може да предизвика сериозен хаос в защитата на противника.

"Добре съм, макар и с малко болки. Всеки има някоя и друга неприятност, когато е в турнир като този. Спокоен съм и съм добре", заяви футболистът на Реал Сосиедад пред медиите три дни преди двубоя срещу Уругвай.

В неделя испанците победиха с 4:0 Саудитска Арабия и имат 4 точки след 2 изиграни двубоя от група "Н".

"Определено се чувствам добре и искам да играя. Той (Ламин Ямал) е един от играчите, които правят най-голямата разлика в света към момента. Хаосът, който създава за противника, работи изцяло в наша полза", каза още 29-годишният Микел Оярсабал.

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