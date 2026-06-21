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Очаквайте на живо: Уругвай - Кабо Верде

  • 22 юни 2026 | 00:04
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Очаквайте на живо: Уругвай - Кабо Верде

Уругвай и Кабо Верде излизат в среща от втория кръг на група "H" от Мондиал 2026.

В другия мач от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4:0 и това задължи "урусите" да търсят максимума в предстоящия сблъсък.

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме
Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Южноамериканците бяха притиснати от факта и, че в първия кръг направиха равен със саудитите, което означава, че при нова грешка днес, могат да компрометират доста участието си в следващата фаза на надпреварата. Кабо Верде пък вече хвърли сензацията след 0:0 срещу испанците и сега ще търси ново постижение, с което да обърка сметките на още един именит съперник.

Срещата е сред двубоите от световните футболни финали, които се провеждат на територията на САЩ, а арена на сблъсъка е "Хард Рок Стейдиъм", който се намира в Маями, щата Флорида. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

УРУГВАЙ - КАБО ВЕРДЕ

МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА

ГРУПА "H", II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

УРУГВАЙ:
СЕЛЕКЦИОНЕР: Марсело Биелса

КАБО ВЕРДЕ:
СЕЛЕКЦИОНЕР: Педро Лито - Бубиста

НАЧАЛО: 22 юни 2026 г. (понеделник) | 1:00 часа
СТАДИОН: "Хард Рок Стейдиъм", Маями (Флорида, САЩ)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Еспен Ескаас (Норвегия)

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