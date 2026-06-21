Очаквайте на живо: Уругвай - Кабо Верде

Уругвай и Кабо Верде излизат в среща от втория кръг на група "H" от Мондиал 2026.



В другия мач от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4:0 и това задължи "урусите" да търсят максимума в предстоящия сблъсък.

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Южноамериканците бяха притиснати от факта и, че в първия кръг направиха равен със саудитите, което означава, че при нова грешка днес, могат да компрометират доста участието си в следващата фаза на надпреварата. Кабо Верде пък вече хвърли сензацията след 0:0 срещу испанците и сега ще търси ново постижение, с което да обърка сметките на още един именит съперник.

Срещата е сред двубоите от световните футболни финали, които се провеждат на територията на САЩ, а арена на сблъсъка е "Хард Рок Стейдиъм", който се намира в Маями, щата Флорида. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

УРУГВАЙ - КАБО ВЕРДЕ

МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА

ГРУПА "H", II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

УРУГВАЙ:

СЕЛЕКЦИОНЕР: Марсело Биелса

КАБО ВЕРДЕ:

СЕЛЕКЦИОНЕР: Педро Лито - Бубиста

НАЧАЛО: 22 юни 2026 г. (понеделник) | 1:00 часа

СТАДИОН: "Хард Рок Стейдиъм", Маями (Флорида, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Еспен Ескаас (Норвегия)

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