Очаквайте на живо: Уругвай - Кабо Верде

Уругвай и Кабо Верде излизат в среща от втория кръг на група "H" от Мондиал 2026.
В другия мач от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4:0 и това задължи "урусите" да търсят максимума в предстоящия сблъсък.
Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме
Южноамериканците бяха притиснати от факта и, че в първия кръг направиха равен със саудитите, което означава, че при нова грешка днес, могат да компрометират доста участието си в следващата фаза на надпреварата. Кабо Верде пък вече хвърли сензацията след 0:0 срещу испанците и сега ще търси ново постижение, с което да обърка сметките на още един именит съперник.
Срещата е сред двубоите от световните футболни финали, които се провеждат на територията на САЩ, а арена на сблъсъка е "Хард Рок Стейдиъм", който се намира в Маями, щата Флорида. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
УРУГВАЙ - КАБО ВЕРДЕ
МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА
ГРУПА "H", II КРЪГ
СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ
УРУГВАЙ:
СЕЛЕКЦИОНЕР: Марсело Биелса
КАБО ВЕРДЕ:
СЕЛЕКЦИОНЕР: Педро Лито - Бубиста
НАЧАЛО: 22 юни 2026 г. (понеделник) | 1:00 часа
СТАДИОН: "Хард Рок Стейдиъм", Маями (Флорида, САЩ)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Еспен Ескаас (Норвегия)