Феновете на Уругвай и Кабо Верде се забавляваха, но африканците празнуваха

Фенове на Уругвай и Кабо Верде се забавляваха страстно преди мача от Световното първенство в Маями. На стадиона присъстваха 64 003 души за равенството 2:2 между двата отбора в неделя вечер.

Преди срещата феновете на двата отбора пееха и танцуваха заедно. Много привърженици на Кабо Верде похвалиха вратаря на отбора, Возиня.

След мача феновете на Кабо Верде отпразнуваха резултата, а привържениците на Уругвай сега очакват труден двубой срещу Испания, който може да реши дали ще се класират за елиминационната фаза.

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