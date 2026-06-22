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Феновете на Уругвай и Кабо Верде се забавляваха, но африканците празнуваха

  • 22 юни 2026 | 15:20
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Фенове на Уругвай и Кабо Верде се забавляваха страстно преди мача от Световното първенство в Маями. На стадиона присъстваха 64 003 души за равенството 2:2 между двата отбора в неделя вечер.

Преди срещата феновете на двата отбора пееха и танцуваха заедно. Много привърженици на Кабо Верде похвалиха вратаря на отбора, Возиня.

След мача феновете на Кабо Верде отпразнуваха резултата, а привържениците на Уругвай сега очакват труден двубой срещу Испания, който може да реши дали ще се класират за елиминационната фаза.

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