Биелса: Подхождаме към мача с Испания като към финал

Старши треньорът на уругвайската футболна селекция Марсело Биелса заяви, че всички в отбора приемат последната среща от група "Н" на Мондиал 2026 срещу Испания като финал и са максимално мотивирани да се борят за победа, която ще гарантира класиране на 1/16-финалите. Двубоят в Гуадалахара е утре рано сутринта от 3:00 часа българско време.

Южноамериканците, които заемат второто място в групата с 2 точки след две равенства срещу Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2), са наясно, че поражение би означавало край на надеждите им да продължат на елиминациите. Европейският първенец Испания пък е лидер в групата с 4 точки и е без допуснат гол в турнира досега.

"Подхождаме към този мач с настройката като за финал. Трябва да бъдем агресивни, да играем динамично и да се опитаме да владеем инициативата", заяви Биелса.

Той е категоричен, че Уругвай няма да мисли основно за защита, защото равенството може да не бъде достатъчно за класиране напред. "Трябва да се стремим да контролираме повече топката и да не позволяваме на испанците да го правят, защото там е тяхната сила. Наясно сме, че най-добрият начин да се защитаваш е, когато топката е в краката ти", каза аржентинският спец.

Биелса изтъкна, че младата звезда на испанците Ламин Ямал е най-сериозната заплаха за неговия отбор. "Той е играч, който може да наклони везните във всеки един момент. Това го знае всеки, не е нещо ново. Ямал може да дестабилизира всяка отбрана. Той е ключов играч, който може да решава мачове", каза още наставникът на Уругвай.

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Снимки: Imago