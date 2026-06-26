Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 10:00 контролна среща: Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)
  1. Световно първенство
  2. Уругвай
  3. Биелса: Подхождаме към мача с Испания като към финал

Биелса: Подхождаме към мача с Испания като към финал

  • 26 юни 2026 | 09:35
  • 106
  • 0

Старши треньорът на уругвайската футболна селекция Марсело Биелса заяви, че всички в отбора приемат последната среща от група "Н" на Мондиал 2026 срещу Испания като финал и са максимално мотивирани да се борят за победа, която ще гарантира класиране на 1/16-финалите. Двубоят в Гуадалахара е утре рано сутринта от 3:00 часа българско време.

Южноамериканците, които заемат второто място в групата с 2 точки след две равенства срещу Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2), са наясно, че поражение би означавало край на надеждите им да продължат на елиминациите.  Европейският първенец Испания пък е лидер в групата с 4 точки и е без допуснат гол в турнира досега.

"Подхождаме към този мач с настройката като за финал. Трябва да бъдем агресивни, да играем динамично и да се опитаме да владеем инициативата", заяви Биелса.

Той е категоричен, че Уругвай няма да мисли основно за защита, защото равенството може да не бъде достатъчно за класиране напред. "Трябва да се стремим да контролираме повече топката и да не позволяваме на испанците да го правят, защото там е тяхната сила. Наясно сме, че най-добрият начин да се защитаваш е, когато топката е в краката ти",  каза аржентинският спец.

Биелса изтъкна, че младата звезда на испанците Ламин Ямал е най-сериозната заплаха за неговия отбор. "Той е играч, който може да наклони везните във всеки един момент. Това го знае всеки, не е нещо ново. Ямал може да дестабилизира всяка отбрана. Той е ключов играч, който може да решава мачове", каза още наставникът на Уругвай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мондиал 2026 изравни рекорда по автоголове

Мондиал 2026 изравни рекорда по автоголове

  • 26 юни 2026 | 05:02
  • 798
  • 0
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 10659
  • 3
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 32565
  • 9
Треньорът на Еквадор: Тази победа е за целия народ

Треньорът на Еквадор: Тази победа е за целия народ

  • 26 юни 2026 | 04:54
  • 1624
  • 0
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 16944
  • 4
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 36451
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Пловдив) и Арда - очаквайте на живо!

11-те на Ботев (Пловдив) и Арда - очаквайте на живо!

  • 26 юни 2026 | 09:25
  • 600
  • 0
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 55137
  • 93
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 36451
  • 21
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 32565
  • 9
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 10659
  • 3
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 16944
  • 4