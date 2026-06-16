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“Не съм модел”: Биелса със своеобразен протест срещу ФИФА

  • 16 юни 2026 | 11:12
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Едно е сигурно за селекционера на Уругвай Марсело Биелса – той определено е уникален по рода си. Независимо дали става дума за прякора му „El Loco“ (Лудия), за неговото маниакално внимание към детайла, или за навика му да седи върху хладилна кутия по време на мачове, опитният треньор винаги намира начин да влезе в заглавията.

Биелса е разочарован от равенството
Биелса е разочарован от равенството

Изглежда, че 70-годишният специалист е затвърдил тази си репутация и по време на официалната си фотосесия за ФИФА преди Световното първенство. Всички отбори и треньори на Мондиала участват в различни фотосесии като част от събитието, като кратките видеа и снимки с тяхсе показват представянето на съставите преди мачовете.

За разлика от повечето замесени, които се наслаждават на момента си под светлината на прожекторите, Биелса е запечатан с каменно изражение и поглед, насочен надолу, вместо право в обектива - нещо, което веднага бе забелязано от по-наблюдателните фенове и журналисти.

След равенството 1:1 на неговия отбор срещу Саудитска Арабия, треньорът не остана впечатлен от въпросите на медиите относно позата му, сред които се появиха и предположения, че това може да е някакъв вид протест. „Не дължа никакво обяснение, снимката е направена така, както е направена. Аз не съм модел", заяви лаконично Биелса.

Има граница на това, което трябва да обясняваме. Ако нося очила, защо нося очила? Поглеждаш някого в очите, защо го правиш? Няма нищо лошо в това да носиш очила, да гледаш някого в очите или да гледаш надолу", добави селекционерът на Уругвай.

Припомня се, че Биелса е сериозен критик на настоящия Мондиал и на ФИФА, като е изразявал недоволството си от превръщането на спорта в машина за печелене на пари, както и от състоянието на сигурността и терените по време на последната Копа Америка.

Вторият мач на Уругвай от груповата фаза е срещу изненадата на турнира дотук Кабо Верде.

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