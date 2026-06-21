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Марсело Биелса също недоволства от паузите за хидратация

  • 21 юни 2026 | 13:18
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Известният с критичния си тон селекционер на Уругвай Марсело Биелса подкрепи негативните оценки за идеята на ФИФА на това Световно първенство да се правят почивки за хидратация в средата на двете полувремена. Паузите са от по три минути и в тях дори се излъчват реклами, но пък мнозина ги приемат като ненужно накъсване на мачовете.

“Играенето на четири части вместо на две променя разбирането, което културно е било изградено за възприемането на футбола - коментира Биелса. - То не добавя нищо, а отнема много. Когато играта беше разделена на четири части, не се мислеше за ефекта, който това би могло да има върху онова, което правеше футбола спорт, способен да завладява хората, а за друг тип последици, които нито обсъждам, нито анализирам. Преди това решение футболът имаше едни характеристики, а сега има други. Хората се влюбват в играта именно заради нейните характеристики.“

Уругвайците се подготвят за втората си среща от Мондиала, която е срещу Кабо Верде от 01:00 часа българско време идната нощ.

“Не съм модел”: Биелса със своеобразен протест срещу ФИФА
“Не съм модел”: Биелса със своеобразен протест срещу ФИФА
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