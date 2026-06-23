Емблематичната фланелка, която бившият капитан на Испания Икер Касийяс носеше в шампионския финал на Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка, е изчезнала от Музея на легендите в Мадрид. Липсата на артикула е установена по време на рутинна проверка, както съобщи самата институция този вторник.
Сигналът е подаден чрез социалните мрежи на музея, който информира за изчезването на „един от най-емблематичните експонати в своята колекция“. Липсата на фланелката на бившия вратар на Реал Мадрид е забелязана през последните часове.
В официално съобщение Отделът за комуникации на Музея на легендите подчерта „историческата и спортна значимост“ на артикула и увери, че вече се полагат усилия за „изясняване на обстоятелствата около случилото се“ и локализиране на ценната вещ.
Институцията също така информира, че към момента няма да бъдат предоставяни повече подробности по случая, но всяка новост ще бъде споделяна чрез официалните ѝ канали.
Във въпросния финал испанците надвиха Нидерландия с 1:0 след продължения.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google