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  3. Де ла Фуенте: Равенството с Кабо Верде ни послужи като урок

Де ла Фуенте: Равенството с Кабо Верде ни послужи като урок

  • 26 юни 2026 | 09:27
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Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че отборът му е научил ценни уроци от изненадващото нулево равенство с Кабо Верде на старта и трябва да продължи да се подобрява преди последния си мач от група H на Световното първенство срещу Уругвай в петък. Специалистът сподели, че равенството с Кабо Верде е накарало испанците да вдигнат оборотите и да покажат по-добро представяне при победата във втория мач с 4:0 над Саудитска Арабия. Де ла Фуенте отхвърли предположенията, че Испания може да се задоволи с равенство срещу Уругвай.

„Знам само как да играя, за да спечеля.“

Той защити твърдението на крилото Нико Уилямс, че Испания е най-добрият отбор, казвайки, че увереността на отбора винаги е съчетана с уважение към противниците.

Де ла Фуенте определи Уругвай на Марсело Биелса като физически и тактически подготвен отбор и каза, че би било чест да се изправи срещу треньор, на когото много се възхищава. Треньорът определи Ламин Ямал като „гений“ в процес на развитие и похвали футболната интелигентност на Микел Оярсабал, казвайки, че нападателят продължава да го впечатлява. Наставникът на Испания намекна, че може да даде шанс за изява на някои от резервите, но каза, че ще вземе окончателно решение за състава си след последната тренировка на отбора.

"Ламин е 18-годишно момче, което е в период на узряване, на растеж. Има уникален талант и предопределението да стане футболен гений. Той е 18-годишно момче, което знае как да издържи на медийния натиск и да стане страхотен футболист. Той расте и ние трябва да го придружим. Това е Ламин Ямал. Той е много фокусиран върху пътя, който трябва да извърви", заяви Де ла Фуенте.

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Снимки: Imago

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