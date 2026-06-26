Уругвайска фиеста в Гуадалахара

Уругвайски фенове се събраха в четвъртък в мексиканския град Гуадалахара преди решителния мач на националния отбор срещу Испания на Световното първенство. Привържениците скандираха и подскачаха на централния площад на града.

Съставът на Уругвай се подготвяше за двубой, който може да определи дали тимът ще се класира за следващия етап на турнира. Победа над европейския шампион Испания би осигурила на Уругвай място в следващия кръг. При равенство или загуба съдбата на отбора ще зависи от резултатите в другите мачове.

Феновете признаха, че атмосферата е напрегната, след като Уругвай завърши наравно със Саудитска Арабия и Кабо

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