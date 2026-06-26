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  3. Чуамени: Съболезнования за Дешан и близките му, искаме да го направим горд

Чуамени: Съболезнования за Дешан и близките му, искаме да го направим горд

  • 26 юни 2026 | 11:14
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Чуамени: Съболезнования за Дешан и близките му, искаме да го направим горд

Полузащитникът Орелиан Чуамени каза, че Франция има мисия да направи отсъстващия треньор Дидие Дешан горд, като си осигури първото място в Група "I" на Световното първенство. Селекционерът ще пропусне петъчния сблъсък с Норвегия във Фоксбъро, след като се завърна у дома след смъртта на майка си.

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„Петлите“ и Норвегия са наравно с по шест точки и вече са си осигурили класиране за елиминационната фаза благодарение на две победи над Сенегал и Ирак.

„От името на целия френски отбор, френското семейство, изказваме съболезнования на треньора и неговите близки. Това е сложен момент за всички. Опитахме се да нормализираме нещата, но имаме мисия и искаме да го направим горд“, каза играчът на Реал Мадрид Чуамени на пресконференция.

Дешан получи новината за кончината на своята майка във вторник сутринта, като погребението е планирано да се състои в същия ден като мача. Помощник-треньорът Ги Стефан ще поеме ръководството на отбора за мача на стадион „Жилет“.

„Когато треньорът си тръгна, той ни даде мисия, както към щаба, така и към играчите“, продължи Чуамени.

„Ги ще се съобрази с това, което треньорът ни моли да правим. Ще продължим да уважаваме принципите на играта, които са наши. Ги е много отворен човек, който обича да играта. Убедени сме, че ще вложим всички необходими съставки, за да спечелим", добави полузащитникът.

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