Холанд: Франция ще ни бият, след което ще спечелят турнира

Голмайсторът на Норвегия Ерлинг Холанд призна, че очаква неговият тим да загуби сблъсъка с Франция за първото място в група “I” на Мондиал 2026.
Холанд: Поредна невероятна вечер
След победата с 3:2 над Сенегал, която класира норвежците за елиминационната фаза, нападателят беше попитан за предстоящия сблъсък с “петлите”. “Честно казано, в момента не ми пука. Все пак продължаваме напред, което е невероятно. Така че няма как да ме е грижа за следващия мач. Те сигурно ще спечелят срещу нас, както и целия турнир”, отговори Холанд на въпроса на FOX Sports.
В друго свое интервю след снощния успех играчът на Манчестър Сити беше попитан дали е възможно Норвегия да спечели Световното първенство. “Абсолютно не, нека бъдем по-реалистични и да се радваме. Всеки норвежец по света трябва да е щастлив днес”, отвърна той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages