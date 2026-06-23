Холанд: Франция ще ни бият, след което ще спечелят турнира

Голмайсторът на Норвегия Ерлинг Холанд призна, че очаква неговият тим да загуби сблъсъка с Франция за първото място в група “I” на Мондиал 2026.

Холанд: Поредна невероятна вечер

След победата с 3:2 над Сенегал, която класира норвежците за елиминационната фаза, нападателят беше попитан за предстоящия сблъсък с “петлите”. “Честно казано, в момента не ми пука. Все пак продължаваме напред, което е невероятно. Така че няма как да ме е грижа за следващия мач. Те сигурно ще спечелят срещу нас, както и целия турнир”, отговори Холанд на въпроса на FOX Sports.

Erling Haaland was asked about Norway’s Group I decider against Kylian Mbappe’s France.



“I don't care much. They'll probably beat us and win the title.” 😂 pic.twitter.com/tYuEEdPZhl — Sacha Pisani (@Sachk0) June 23, 2026

В друго свое интервю след снощния успех играчът на Манчестър Сити беше попитан дали е възможно Норвегия да спечели Световното първенство. “Абсолютно не, нека бъдем по-реалистични и да се радваме. Всеки норвежец по света трябва да е щастлив днес”, отвърна той.

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Снимки: Gettyimages