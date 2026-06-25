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ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди битката между Норвегия и Франция

  • 25 юни 2026 | 17:19
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Първенството си върви, головете си валят, а Футболинките на Sportal.bg Анжи и Йоана не спират да спорят за мачове, дори и през лятото. Този път обект на "разправия" е мачът между Норвегия и Франция. И докато "петлите" се чудят дали да се опитват изобщо да го спечелят, Йоана плаши Анжи с евентуално бъдещия най-резултатен играч в историята на Световните първенства - Килиан Мбапе. Разбира се, Анжи има бърз и готов отговор в лицето на Ерлинг Холанд, който набързо наниза 4 гола в дебютното си участие.

В спора бързо бе примпомнен и финалният мач преди четири години, когато френският тим отстъпи титлата на Аржентина. Анжи обаче вярва, че може да "изгребе" към победата като истински викинг. Вижте провокативните прогнози на Анжи и Йоана във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg! 

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