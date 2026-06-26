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  3. Всички очакват голове в дуела между Мбапе и Холанд, Норвегия и Франция се борят за първото място

Всички очакват голове в дуела между Мбапе и Холанд, Норвегия и Франция се борят за първото място

  • 26 юни 2026 | 10:50
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Норвегия и Франция излизат на “Жилет Стейдиъм” в директен сблъсък за първото място в група “I” на Световното първенство. Двата отбора имат по две победи до момента и вече си осигуриха място на елиминациите. “Петлите” все пак влизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото си предимство по отношение на головата разлика.

Норвегия и Франция никога до момента не са се срещали на световни първенства, а в последните им осем сблъсъка показателите са напълно изравнени, като всеки има по две победи.

“Викингите” играят с огромно настроение на първото си световно първенство от 28 години. В първия си мач Ерлинг Холанд и компания разбиха Ирак с 4:1, а след това надделяха с 3:2 над Сенегал. Отборът на Стале Солбакен е в много добър период, след като постигна 14 победи в последните си 18 мача.

Франция определено до момента защитава статута си на един от големите фаворити на турнир. “Петлите”, които на последния Мондиал стигнаха до финала, надиграха с 3:1 Сенегал и с 3:0 Ирак. Франция има нужда само от точката в този двубой, за да си гарантира първото място в групата.

За последно “петлите” спечелиха и трите си мача в груповата фаза на Мондиал 1998.

Освен че е за първото място, този сблъсък буди голям интерес и заради индивидуалния дуел между двама от най-добрите нападатели в света. Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд се намират в прекрасна форма и вече имат по четири гола на Световното, така че е интересно да видим дали след този мач някой от тях ще вземе предимство в битката за голмайсторския приз на турнира. За момента те изостават с едно попадение от Лионел Меси.

Ги Стефан обяви кой титуляр на Франция ще отсъства и защо "петлите" искат първото място в групата
Ги Стефан обяви кой титуляр на Франция ще отсъства и защо "петлите" искат първото място в групата

Важно е и обстоятелството, че Франция ще бъде без Дидие Дешан, който се прибра в родината си за погребението на своята майка. В негово отсъствие отборът ще бъде воден от помощника му Ги Стефан. Той обяви на пресконференцията си, че Уилям Салиба ще отсъства в днешния мач, а Маркюс Тюрам има проблеми в прасеца. Ману Коне и Люка Дин се представиха добре срещу Ирак, така че е интересно дали ще запазят местата си, или Орелиан Чуамени и Тео Ернандес ще се завърнат. Другият голям въпрос е дали отляво във втори пореден мач ще започне Брадли Баркола, или отново ще бъде направена ротацията с Дезире Дуе.

Солбакен: Трябва да бъдем мъдри, а не алчни
Солбакен: Трябва да бъдем мъдри, а не алчни

След като се контузи само след 13 минути срещу Сенегал, е много малко вероятно защитникът на Борусия Дортмунд Юлиан Риерсон да играе в петък, като неговият заместник Маркус Педерсен почти сигурно ще запълни празнината. Селекционерът Стале Солбакен намекна на пресконференцията си преди мача, че ще даде почивка на някои от играчите си преди 1/16-финалите, така че предстои да видим с какъв състав ще излезе Норвегия.

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