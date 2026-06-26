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  3. Ги Стефан обяви кой титуляр на Франция ще отсъства и защо "петлите" искат първото място в групата

Ги Стефан обяви кой титуляр на Франция ще отсъства и защо "петлите" искат първото място в групата

  • 26 юни 2026 | 09:52
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Франция ще се стреми да си осигури първото място в група "I" от Световното първенство с победа срещу Норвегия, за да избегне да пътува далеч от тренировъчната си база в Бостън, заяви помощник-треньорът Ги Стефан. Говорейки в четвъртък на мястото на селекционера Дидие Дешан, който се завърна в родината си за погребението на своята майка, асистентът заяви, че централният бранител Уилям Салиба ще отсъства срещу Норвегия, докато нападателят Маркюс Тюрам страда от болка в прасеца.

Помощникът на Дешан: Не ми е мястото тук
Помощникът на Дешан: Не ми е мястото тук

"На първо място сме се класирали, а не се случва често да имаш шест точки след два мача. Дидие иска да завършим на първо място, както и целия отбор, защото би било съвсем различно от логистична гледна точка. Времето за пътуване към различните градове би било далеч по-дълго, ако завършим втори. Има го и проблемът с температурата. Първото място е най-добро", каза Ги Стефан.

Ако завършат на първата позиция в групата, шампионите от 2018 година ще могат да останат в североизточната част на Съединените щати до четвъртфиналите, докато отборът на второто място е изправен пред пътуване до Далас, Маями или Атланта.

Стефан коментира, че поддържа връзка с Дешан, но очаква малко контакт днес - деня на погребението. "Говорим много, когато е тук и когато не е. Говоря с него по телефона. Няма да има много разговори утре", обясни Стефан.

Франция и Норвегия вече осигуриха участието си в елиминационната фаза, след като и двата отбора записаха по две победи в първите си два мача. "Сините" обаче се нуждаят единствено от равенство, за да завършат първи, заради по-добрата си голова разлика.

Двубоят между двата състава, намиращи се в топ форма, е днес от 22:00 часа българско време на "Жилет Стейдиъм" близо до Бостън.

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Снимки: Imago

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