Солбакен: Трябва да бъдем мъдри, а не алчни

Старши треньорът на националния отбор на Норвегия по футбол Столе Солбакен заяви, че ще направи промени в състава и ще даде почивка на някои играчи в последния мач в група I на световното първенство срещу Франция тази вечер от 22:00 часа. Двата тим в с осигуриха класиране на 1/16-финалите, след като спечелиха първите си две срещи в турнира и имат актив от по 6 точки, като французите са с предимство заради по-добра голова разлика и равенство ще бъде достатъчно за тях, за да си гарантират първото място. Световните вицешампиони пък няма да могат да разчитат на своя старши треньор Дидие Дешан, който пропуска двубоя, след като се завърна в родината си, за да присъства на погребението на майка си.

"Да, срещата е важна, но по-важен е 1/16-финалът. Не знаем колко още мачове ще имаме тук, но имайки предвид всичко, 100 процента е сигурно, че всяка допълнителна почивка преди началото на елиминациите е необходима и полезна, за да бъдем по-свежи физически и по-възстановени психически, още повече че в елиминациите може да се наложи да играем продължения или дори да бием дузпи", коментира Солбакен. "Съществува и аргументът, че футболистите са свикнали да играят през три дни, но тук напрежението е изключително голямо. Световното първенство е като тенджера под налягане и затова трябва да бъдем умни", допълни той.

Някои от норвежките футболисти страдаха от мускулни крампи при победата над Сенегал с 3:2, а Солбакен отдаде това на високата влажност в Ню Йорк и недостатъчната хидратация.

"Много сме щастливи, че имаме 6 точки. Можем да се поучим от французите, защото те вече се били в подобна ситуация. Убеден съм, че и те ще дадат почивка на някои футболисти. Не искам да бъдем алчни. Трябва да бъдем мъдри, а не алчни", категоричен е специалистът.

Лидерите в нападение на двата отбора - Килиан Мбапе от Франция и Ерлинг Холанд от Норвегия, вече отбелязаха по четири гола в турнира и делят второто място в листата на стрелците след аржентинската суперзвезда Лионел Меси, който има пет.

"Ерлинг не си е поставил за задължителна цел да стане голмайстор на първенството. Той е концентриран изцяло върху отборната работа и е щастлив всеки път, когато негов съиграч се разпише. Той има убийствен инстинкт на нападател и винаги иска да вкарва, но най-голямата му сила е, че слага интереса на тима пред своя собствен", каза Солбакен.

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Снимки: Imago