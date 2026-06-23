Французите в дилема дали не е по-добре да паднат от Норвегия

Преди последния си мач от груповата фаза на Световното първенство тимът на Франция е изправен пред дилема – дали да завърши като лидер, или да остане на втора позиция в класирането? След първите два кръга финалистът от предишния Мондиал е начело на група I с шест точки и по-добра голова разлика от последния си съперник, Норвегия, срещу когото се изправя в петък от 22:00 часа българско време. Предвид възможните пътища в елиминациите, кой вариант би бил по-изгоден за французите?

Ето какво анализират от “Екип” по темата:

Малцина биха предпочели второто място пред първото, а Дидие Дешан със сигурност не е сред тях. Въпреки това, възниква въпросът дали „сините“ няма да имат по-лек път в елиминационната фаза, ако завършат като подгласници в групата си. Нека разгледаме потенциалните съперници на френския тим след победата с 3:0 над Ирак.

Съотборниците на Килиан Мбапе са лидери в група I. Те имат по-добра голова разлика (+5) от Норвегия (+4) след два изиграни мача. Равенство ще бъде достатъчно на „петлите“, за да запазят първата си позиция.

Ако завършат първи: по пътя към Германия и Испания с късни мачове

При този сценарий Франция ще се изправи срещу един от най-добрите трети отбори на 1/16-финалите. Класирането на тези отбори е изключително динамично и ще се решава в последния момент, но към момента „сините“ биха играли срещу Швеция на 30 юни от 23:00 часа. След това, на осминафиналите, те могат да срещнат Германия, който си осигури първото място в своята група. Този мач е предвиден за 4 юли, също от 23:00 часа.

Ако преодолеят и това препятствие, на четвъртфиналите ги очаква на теория по-слаб съперник. Мачът е насрочен за 9 юли от 22:00 часа, а сред потенциалните противници са Нидерландия, Мароко или Швейцария. При успех, Франция ще попадне в същия поток с Испания, която е временен лидер в своята група. Евентуален полуфинал между тях би се играл на 14 юли от 21:00 часа. Дали ни очаква повторение на сблъсъка от Евро 2024?

Ако завършат втори: към поредица от двубои с Бразилия, Англия и Аржентина

В случай че Франция завърши на второ място в групата си след загуба от Норвегия, пътят на французите ще бъде коренно различен. На 1/16-финалите „петлите“ ще се изправят срещу втория отбор от група E. Преди последния кръг тази позиция се заема от Кот д'Ивоар, като една точка срещу Кюрасао ще им бъде достатъчна, за да я затвърдят. Този мач е предвиден за 30 юни от 19:00 часа.

Пътят нататък става значително по-сложен. На осминафиналите френският отбор може да играе срещу победителя от мача между Бразилия и Япония на 5 юли от 22:00 часа. След това, на четвъртфиналите, е възможен сблъсък с Англия или Португалия на 11 юли от 23:00 часа. Накрая, хипотетичният полуфинал за „сините“ може да бъде повторение на финала на последното Световно първенство срещу Аржентина на 15 юли от 21:00 часа.

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