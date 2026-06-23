Дидие Дешан напуска лагера на Франция заради лична трагедия

Селекционерът на Франция Дидие Дешан ще напусне лагера на националния отбор и ще се завърне в родината си, тъй като неговата майка е починала. Той ще пропусне тренировките на "петлите" и последния мач на отбора от груповата фаза на Мондиал 2026, който е срещу Норвегия в петък, и ще се завърне обратно за първия сблъсък от елиминационна фаза.

Дешан е научил тъжната новина във вторник сутринта, след което е получил пълно съдействие от президента на Френската футболна федерация Филип Диало. Селекционерът ще прекара няколко дни с близките си и ще организира погребението на майка си, след което ще се завърне в Северна Америка.

Ги Стефан, който е помощникът на Дешан, ще води цялата подготовка на "петлите", предшестваща двубоя с Норвегия, който ще е директен сблъсък за първото място в група "I". Двата обора вече си осигуриха място на елиминациите, след като са с пълен актив след първите два кръга на груповата фаза.

„В съгласие с Филип Диало, президентът на Френската футболна федерация, който присъстваше в базовия лагер на френския отбор, Дидие Дешан повери отговорността на своя асистент Ги Стефан да ръководи отбора до завръщането му“, обяви федерацията в свое официално съобщение.

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