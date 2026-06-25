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Втори пореден мач на Франция под угроза заради буря

  • 25 юни 2026 | 18:39
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Мачът от Световното първенство по футбол между Франция и Норвегия може да бъде прекъснат или отложен поради лоши метеорологични условия, съобщава Le Parisien, позовавайки се на метеорологичната служба. Срещата на отборите в третия кръг на груповата фаза на Мондиал 2026 е насрочен за 26 юни във Фоксбъро, Масачузетс, и е с начален час 22:00 часа. Източникът обаче отбелязва, че актуализираната прогноза предвижда гръмотевични бури в региона. Възможни са проливни валежи по време на мача.

Мачът от втория кръг между Франция и Ирак във Филаделфия беше прекъснат след първото полувреме поради лошо време. Началото на второто полувреме беше отлагано няколко пъти, но мачът беше възобновен два часа по-късно и завърши с победа с 3:0 за Франция.

Франция и Норвегия са с пълен актив след първите два кръг и излизат в директен сблъсък за първото място в група "I" на Световното първенство.

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