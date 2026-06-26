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Помощникът на Дешан: Не ми е мястото тук

  • 26 юни 2026 | 07:44
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Ги Стефан, помощник на селекционера на френския национален отбор Дидие Дешан, коментира факта, че ще води тима в мача от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство срещу Норвегия.

„Чувствам се не на място. Не ми е мястото тук. Треньорът го няма и аз временно ще го заместя. Такива са обстоятелствата", призна Стефан.

Дидие Дешан напуска лагера на Франция заради лична трагедия
Дидие Дешан напуска лагера на Франция заради лична трагедия

"Разбира се, говорихме много с Дидие. Въпреки че е далеч, той ще вземе участие в мача“, добави асистентът на Дешан.

Наставникът на "петлите" напусна лагера на отбора, след като стана ясно, че майка му е починала. Той ще се завърне за фазата на елиминациите.

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Снимки: Gettyimages

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