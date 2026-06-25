Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последния си мач от група "Е" на Мондиал 2026 срещу Еквадор. Срещата е насрочена за 23:00 часа българско време и ще се играе на стадион "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Йорк/Ню Джърси. Главен арбитър на мача ще бъде американката Тори Пенсо.

Двата отбора са в коренно различно положение преди двубоя. Германия има лукса след двете си победи над Кюрасао и Кот д'Ивоар да избегне кошмара от предните две световни първенства и да спечели сигурно първо място в групата. Отборът на Юлиан Нагелсман е в убийствена форма, като Бундестимът има 11 поредни победи и нов успех би изравнил най-дългата им такава серия, постигната между май 1979 г. и юни 1980 г. под името Западна Германия.

Самият селекционер обаче обяви, че противно на информациите няма да прави много промени в състава и да пази титулярите си. "Златната резерва" Дениз Ундав най-вероятно пак ще започне от пейката, а Антонио Рюдигер би трябвало да замести контузения Нико Шлотербек, който е аут до края на първенството. Левият бек Натаниъл Браун има лек проблем и би трябвало да бъде заменен от Давид Раум. Очаква се Мануел Нойер отново да започне на вратата.

Еквадор пък е опрян до стената след изненадващото нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само точка дотук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред осемте най-добри трети отбора.

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Задачата обаче изглежда изключително трудна, тъй като тимът няма победа в последните си девет срещи с европейски съперници (5 равенства, 4 загуби). Основен приоритет за селекционера Себастиан Бекасесе ще бъде отборът му да отбележи гол, тъй като беззъбата им атака може да ги превърне в едва втория тим от зона "КОНМЕБОЛ", който не успява да се разпише в рамките на цяло Световно първенство, след Боливия през 1930 и 1950 г.

В исторически план двата отбора имат общо два двубоя, завършили с победа за европейския състав. На домашния за Германия Мондиал 2006 Бундестимът постигна категоричен успех над Еквадор с резултат 3:0. Немците печелят с 4:2 и в приятелска среща през май 2013 г.

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