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Селекционерът на Еквадор е готов да си тръгне при отпадане още в груповата фаза

  • 25 юни 2026 | 09:17
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Селекционерът на Еквадор е готов да си тръгне при отпадане още в груповата фаза

Селекционерът на националния тим на Еквадор Себастиан Бекасесе остава твърдо уверен в отбора си преди последния му мач от груповата фаза на Световното първенство срещу Германия.

Той обаче ясно заяви, че очаква да напусне работата си, ако отборът не успее да се класира за елиминационната фаза. "Имаме възможност да продължим напред и ако нещата не се получат, ще трябва да напусна място, което много обичам, но знам, че всичко е въпрос на резултати", каза Бекасесе на своята пресконференция преди днешния мач.

Докато Германия е сигурен победител в групата, южноамериканците са трети само с една точка и има риск да бъдат елиминирани. Междувременно, Бекасесе е свидетел на все по-силни критики относно работата си. "Имам пълно доверие в играчите си, не е нужно да променям много", каза той. Аржентинецът смята, че единственият проблем е липсата на прецизност на отбора му пред вратата. Но добави, че Германия със сигурност е "силен отбор и труден противник".

Очаква се десетки хиляди еквадорски фенове да присъстват на мача в Ийст Ръдърфорд, в близост до Ню Йорк. Отборът иска да "направи невъзможното възможно" срещу Германия, добави Бекасесе.

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Снимки: Gettyimages

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