Нагелсман опроверга информациите, че ще прави много ротации срещу Еквадор

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман ще направи някои промени в титулярния си състав за последния мач от груповата фаза на Световното първенство срещу Еквадор в четвъртък, но нападателят Дениз Ундав отново ще остане на пейката. Нападателят на Щутгарт е отбелязал три гола досега, включително двата при победата с 2:1 срещу Кот д'Ивоар, която осигури на Германия място в елиминационната фаза като победител в Група "Е". Това доведе до дискусия дали на Ундав трябва да бъде предоставено място в титулярния състав.

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"Разбирам аргумента, че Дениз е заслужил мястото си в титулярния състав. Въпреки това, ние също имаме план зад нашите решения", каза Нагелсман на пресконференция преди срещата. "Ето защо утре ще направим смените, които трябва да направим, защото Нене (б.ред. - Натаниъл Браун) е контузен, а Шлоти (б.ред. - Нико Шлотербек) за съжаление получи сериозна травма", уточни той.

"В противен случай щяхме да влезем в мача по същия начин, както в последните няколко мача“, подчерта той. Възстановените Антонио Рюдигер и Давид Раум ще се завърнат в стартовия състав. Имаше и спекулации дали Оливер Бауман ще дебютира на Световното първенство, но Нагелсман реши да задържи Мануел Нойер на вратата.

"Подобна е основата за вземане на решение, както при полевите играчи. И там всичко е въпрос на ритъм", каза Нагелсман. "Ману изигра два мача сега и нито един от тях не беше затруднен. Нямаше ситуации, в които вратарят наистина да може да спасява и да влезе в ритъм", смята треньорът.

Бауман игра мачовете в квалификациите, но беше понижен до резерва, след като Нойер се завърна в международния футбол след две години отсъствие. Нагелсман каза, че може "от човешка гледна точка" да разбере аргументите, че Бауман заслужава да играе на Световното първенство. "Трябва да се погледне голямата картина. Не винаги е лесно да се вземат тези решения, но те трябва да се вземат", каза селекционерът.

Селекционерът на Германия изрази недоволството си, че Германия ще разбере кой ще бъде съперникът ѝ в 1/16-финалите едва в събота и ще разполага с по-малко от 48 часа за подготовка за мача.

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„Мисля, че като победител в групата сме малко ощетени. Разделихме потенциалните съперници. Гледах три или четири мача, както и екипът по анализа. Всеки може да си представи, че има по-добри начини да прекараш съботната вечер, отколкото да се занимаваш с това. Ще бъде нощна смяна; искаме да подготвим голяма част от нея, за да не се налага да изготвяме плана за мача в голяма бързане в неделя. Ще се справим, почти всички в треньорския щаб сме все още млади, така че можем да работим през нощта, ако се наложи.“

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Снимки: Imago