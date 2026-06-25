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България излиза срещу Словения за нова победа в Лигата на нациите

  • 25 юни 2026 | 04:13
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Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес поредния си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна.

Двубоят е тази вечер от 21,30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

"Лъвовете" започнаха страхотно на турнира, като удариха световния шампион Италия с 3:2 гейма вчера.

Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България
Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България

От друга страна Словения също стартира с доста трудна победа - 3:1 срещу Канада.

Двата тима играха помежду си за последно на Световното първенство във Филипините миналата година, като в предварителната група България измъкна драматична победа с 3:2, а впоследствие достигна до финала.

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