Тончек Щерн: Братя Николови най-вероятно ще бъдат най-голямата заплаха за нас

Диагоналът на националния отбор на Словения Тончек Щерн призна след трудната победа над Канада с 3:1 гейма в първия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата на нациите, на който са домакини, че в предстоящата среща с България братята Александър и Симеон Николови най-вероятно ще бъдат най-голямата заплаха за тях.

Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България

"Канадците определено бяха труден противник. Има място за подобрение във всички елементи на играта ни, не бих откроил нищо конкретно. Но мисля, че днес (б.р. снощи) вече показахме по-добро представяне отколкото в първия турнир, с по-малко собствени грешки и с това, че натиснахме и поемахме повече рискове на сервис. България изигра много добър мач и победи италианците. В последните години братя Николови се откроиха особено и най-вероятно те ще бъдат най-голямата заплаха за нас и утре. Сега трябва да си починем добре, да се подготвим физически, а утре е нов ден, в който ще мислим за България", сподели Щерн пред официалния сайт на местната федерация.

Мачът между Словения и България е тази вечер (25 юни) от 21,30 часа българско време.

Снимки: volleyballworld.com

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