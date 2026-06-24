Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов: Тръгнахме дървено в мача, след това влязохме в ритъм

Аспарух Аспарухов: Тръгнахме дървено в мача, след това влязохме в ритъм

  • 24 юни 2026 | 17:42
  • 539
  • 0

Аспарух Аспарухов направи силен мач при победата срещу Италия с 3:2 гейма на старта на втората седмица на Лигата на нациите в Любляна. Аспарухов завърши с 13 точки, като реализира и победната в тайбрека за ценния успех.

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

"Започнахме по-дървено в първия гейм, така да го наречем, след това намерихме ритъма си на игра и атмосферата, от която имаме нужда, за да играе добре отборът. Мисля, че в четвъртия гейм след средата изпуснахме да спечелим някои важни точки, не бяхме напълно прецизни при посрещане и атака. Защото можеше да затворим мача и в четири гейма, но съм доволен, че в петия се преборихме за важната победа", каза той.

България се изкачи до №8 в света и смъкна Италия от №1
България се изкачи до №8 в света и смъкна Италия от №1

"Не ни изнервиха съдиите в тайбрека, но бе важно да отсъдят спорната топка в наша полза. Видяхте, че бе трудно разиграване, на силен италианския сервис. Така успяхме да го превъртим и да не допуснем серия. Дай Боже да направим колкото се може повече победи във втората седмица на Лигата на нациите", каза още Аспарухов.

Джанлоренцо Бленджини: Никога не се предаваме и сега не се предадохме! Трябва да си готов буквално да умреш на корта
Джанлоренцо Бленджини: Никога не се предаваме и сега не се предадохме! Трябва да си готов буквално да умреш на корта
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Симеон Миланов пред Sportal.bg - за правилната предсезонна подготовка в баскетбола, правилното хранене и забранените неща преди мач

Симеон Миланов пред Sportal.bg - за правилната предсезонна подготовка в баскетбола, правилното хранене и забранените неща преди мач

  • 24 юни 2026 | 17:24
  • 2397
  • 0
Джанлоренцо Бленджини: Никога не се предаваме и сега не се предадохме! Трябва да си готов буквално да умреш на корта

Джанлоренцо Бленджини: Никога не се предаваме и сега не се предадохме! Трябва да си готов буквално да умреш на корта

  • 24 юни 2026 | 17:19
  • 4120
  • 5
България се изкачи до №8 в света и смъкна Италия от №1

България се изкачи до №8 в света и смъкна Италия от №1

  • 24 юни 2026 | 17:08
  • 3499
  • 0
Мартин Атанасов: Помагахме си и заслужавахме да победим Италия

Мартин Атанасов: Помагахме си и заслужавахме да победим Италия

  • 24 юни 2026 | 16:56
  • 1138
  • 0
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 89078
  • 159
Де Джорджи: Срещу България очаквам тежък мач!

Де Джорджи: Срещу България очаквам тежък мач!

  • 24 юни 2026 | 12:29
  • 1750
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Полися, Цварц е титуляр

11-те на ЦСКА и Полися, Цварц е титуляр

  • 24 юни 2026 | 18:11
  • 5883
  • 14
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 89078
  • 159
Григор Димитров поведе с пробив

Григор Димитров поведе с пробив

  • 24 юни 2026 | 17:59
  • 8175
  • 5
Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

  • 24 юни 2026 | 17:19
  • 14267
  • 43
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

  • 24 юни 2026 | 17:14
  • 42540
  • 40
Левски официално с нов собственик

Левски официално с нов собственик

  • 24 юни 2026 | 12:21
  • 34047
  • 194