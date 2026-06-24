Аспарух Аспарухов: Тръгнахме дървено в мача, след това влязохме в ритъм

Аспарух Аспарухов направи силен мач при победата срещу Италия с 3:2 гейма на старта на втората седмица на Лигата на нациите в Любляна. Аспарухов завърши с 13 точки, като реализира и победната в тайбрека за ценния успех.

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"Започнахме по-дървено в първия гейм, така да го наречем, след това намерихме ритъма си на игра и атмосферата, от която имаме нужда, за да играе добре отборът. Мисля, че в четвъртия гейм след средата изпуснахме да спечелим някои важни точки, не бяхме напълно прецизни при посрещане и атака. Защото можеше да затворим мача и в четири гейма, но съм доволен, че в петия се преборихме за важната победа", каза той.

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"Не ни изнервиха съдиите в тайбрека, но бе важно да отсъдят спорната топка в наша полза. Видяхте, че бе трудно разиграване, на силен италианския сервис. Така успяхме да го превъртим и да не допуснем серия. Дай Боже да направим колкото се може повече победи във втората седмица на Лигата на нациите", каза още Аспарухов.

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