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  3. Любо Ганев: Когато играем като отбор, може да се поздравим със страхотни резултати

Любо Ганев: Когато играем като отбор, може да се поздравим със страхотни резултати

  • 25 юни 2026 | 02:49
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Президентът на БФВолейбол Любо Ганев остана доволен от победата над световния шампион Италия с 3:2 в Лигата на нациите.

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"Радвам се на страхотната победа, страхотна игра на момчета. Италия не е само световен шампион, а е и водач в ранглистата. Винаги сме се опитвали да играем с голямо желание. Италия показа силен сервис, но във всички други елементи ги превъзхождахме или бяхме наравно с тях", коментира Ганев пред Дарик радио и dsport.bg.

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"В началото ни надиграха на сервис, но ние показахме, че когато играем като отбор, може да се поздравим със страхотни резултати."Напълно уверен съм, че с всеки следващ мач ще виждаме една по-добра сработеност на отбора и по-добро взаимодействие между играчите. Поне 60-70 мача трябва да са изиграли заедно, за да има едно минимално ниво, под което да не можеш да падаш. Тези момчета влагат сили, душа и сърце на тренировки и в мачовете и това се вижда от всички."

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"При жените доказахме, че расте едно страхотно постижение. Миналата година съставът до 19 години стана световен шампион. Имаме много добро младо поколение, което ще трябва да си изживее времето и да дочака своя момент. Заради това сме поставили дългосрочна цел, която е Игрите в Бризбейн. Надявам се да останем във Волейболната Лига на нациите при жените, защото това е жизненоважно за израстването на един отбор", каза още Ганев.

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