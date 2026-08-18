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Жега посрещна юношите на България в Доха

  • 18 авг 2026 | 14:18
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Жега посрещна юношите на България в Доха

Младите ни лъвчета пристигнаха в Катар за световното първенство

Националният отбор по волейбол на България за юноши под 17 години кацна тази нощ в Доха, където му предстои участие на Световното първенство 2026.

Непоносима жега посрещна родните представители пристигането им в Катар, като тимът ни се озова в необичайна ситуация, при която термометърът отчете 36 градуса в 02:00 часа след полунощ.

Иван Станев: Отборът израства от мач на мач, тръгваме за световното с необходимата увереност
Иван Станев: Отборът израства от мач на мач, тръгваме за световното с необходимата увереност

Отборът ни, воден от Иван Станев, е настанен в хотел в близост до спортна зала „АлАраби“, където са мачовете от нашата група. Припомняме, че четири държави се отказаха от участие на световното, непосредствено преди старта му, като се наложи нов жребий.

Нашите са в група Д, а съперници са Испания, Египет и Турция. България започва с мач срещу Египет на 20 август от 17:00 часа българско време.

Програма на България U17:

20 август, 17:00 ч. България – Египет

21 август, 17:00 ч. България – Испания

24 август, 17:00 ч. България – Турция

Турция е добре познат съперник за българския тим. Двата отбора се срещнаха два пъти по време на Балканиадата, която България спечели.

Всички мачове на световното първенство ще бъдат достъпни за гледане в YouTube.

Състав на България U17 за световното първенство:

Разпределители:

Емилиян Динчев - ВАСК

Преслав Попов - Левски

Централни блокировачи:

Кръстин Илов - ЦСКА

Мариян Георгиев - Славия

Данаил Ръчиу -- Левски

Иван Величков - Миньор

Посрещачи:

Калоян Стефанов - ЦСКА

Кайо Павлов - ВАСК

Вели Сали - Нефтохимик

Милко Багдасаров - Нефтохимик

Деян Ангелов - ВАСК

Денислав Киров - ВАСК

Либеро

Деан Лаков - Левски

Ивайло Донев - ЦСКА

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