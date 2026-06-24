България се изкачи до №8 в света и смъкна Италия от №1

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България записаха трета победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим надделя над световния шампион Италия с 3:2 (17:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9) в първия двубой от група 6, изигран в Любляна (Словения).

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Мъжкият национален отбор на България по волейбол се изкачи с 2 позиции в ранглистата на FIVB. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим вече е 8-и с 266.32 точки.

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Успехът на България над Италия с 3:2 смъкна световните шампиони на втора позиция. След победата си над Италия с 3:2 гейма "лъвовете" спечелиха 11.32 точки.

Италия е на втора позиция с 372.80 точки, а Полша отново е лидер с 374.83. Трети е тимът на Бразилия с 346.95 точки.

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