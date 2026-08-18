Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ясен е съставът на Украйна за мача с България на Евроволей 2026

Ясен е съставът на Украйна за мача с България на Евроволей 2026

  • 18 авг 2026 | 14:23
  • 275
  • 0

Женският национален отбор на Украйна по волейбол определи състава си за Европейското първенство през 2026 г. Селекционерът Якуб Глушак ще разполага с 14 състезателки за предстоящия шампионат.

В списъка има една промяна в сравнение със състава, който взе участие в третата седмица на Лигата на нациите през 2026 г. На мястото на Марта Федик в отбора е включена Андриана Павлик.

България допусна втора поредна загуба с 0:4 от Нидерландия в контрола преди Евроволей 2026
България допусна втора поредна загуба с 0:4 от Нидерландия в контрола преди Евроволей 2026

На Европейското първенство през 2026 г. Украйна ще се състезава в група „Б“ заедно с отборите на България, Чехия, Австрия, Гърция и Сърбия. Мачовете от групата ще се играят в чешкия град Бърно.

Състав на Украйна за Евроволей 2026:

Разпределителки:
Дария Шаргородская
Станислава Парфенова

Диагонали:
Виктория Данчак
Анна Артишук

Посрещачки:
Александра Миленко
Юлия Димар
Валерия Нудга
Андриана Павлик.


Централни блокировачке:
Светлана Дорсман
Уляна Котар
Диана Мелюшкина
Кима Жаркова.

Либера:
Арина Бойко
Алика Луценко.

Първият двубой на украинките е на 21 август от 18:00 часа срещу България.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Шампионът Марица (Пловдив) започна подготовка за сезон 2026-2027

Шампионът Марица (Пловдив) започна подготовка за сезон 2026-2027

  • 18 авг 2026 | 10:29
  • 588
  • 0
Хулио Веласко определи състава на Италия за Евроволей 2026

Хулио Веласко определи състава на Италия за Евроволей 2026

  • 18 авг 2026 | 09:17
  • 621
  • 1
Антов/Згуров и Киндова/Миу закриха сезона по шампионски в Бургас

Антов/Згуров и Киндова/Миу закриха сезона по шампионски в Бургас

  • 18 авг 2026 | 08:17
  • 651
  • 0
Ново попълнение в Добруджа 07

Ново попълнение в Добруджа 07

  • 17 авг 2026 | 18:06
  • 1044
  • 2
Волейболен национал ще става баща

Волейболен национал ще става баща

  • 17 авг 2026 | 16:55
  • 3872
  • 15
Президентът на Арда (Кърджали) се оттегля от поста си

Президентът на Арда (Кърджали) се оттегля от поста си

  • 17 авг 2026 | 15:53
  • 3945
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 34001
  • 314
Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях

Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях

  • 19 авг 2026 | 13:49
  • 9853
  • 3
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 28612
  • 85
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
  • 27227
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 13357
  • 23
Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

  • 18 авг 2026 | 11:10
  • 19022
  • 14