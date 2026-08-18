Ясен е съставът на Украйна за мача с България на Евроволей 2026

Женският национален отбор на Украйна по волейбол определи състава си за Европейското първенство през 2026 г. Селекционерът Якуб Глушак ще разполага с 14 състезателки за предстоящия шампионат.
В списъка има една промяна в сравнение със състава, който взе участие в третата седмица на Лигата на нациите през 2026 г. На мястото на Марта Федик в отбора е включена Андриана Павлик.
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На Европейското първенство през 2026 г. Украйна ще се състезава в група „Б“ заедно с отборите на България, Чехия, Австрия, Гърция и Сърбия. Мачовете от групата ще се играят в чешкия град Бърно.
Състав на Украйна за Евроволей 2026:
Разпределителки:
Дария Шаргородская
Станислава Парфенова
Диагонали:
Виктория Данчак
Анна Артишук
Посрещачки:
Александра Миленко
Юлия Димар
Валерия Нудга
Андриана Павлик.
Централни блокировачке:
Светлана Дорсман
Уляна Котар
Диана Мелюшкина
Кима Жаркова.
Либера:
Арина Бойко
Алика Луценко.
Първият двубой на украинките е на 21 август от 18:00 часа срещу България.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google