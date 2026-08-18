Ясен е съставът на Украйна за мача с България на Евроволей 2026

Женският национален отбор на Украйна по волейбол определи състава си за Европейското първенство през 2026 г. Селекционерът Якуб Глушак ще разполага с 14 състезателки за предстоящия шампионат.

В списъка има една промяна в сравнение със състава, който взе участие в третата седмица на Лигата на нациите през 2026 г. На мястото на Марта Федик в отбора е включена Андриана Павлик.

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На Европейското първенство през 2026 г. Украйна ще се състезава в група „Б“ заедно с отборите на България, Чехия, Австрия, Гърция и Сърбия. Мачовете от групата ще се играят в чешкия град Бърно.

Състав на Украйна за Евроволей 2026:

Разпределителки:

Дария Шаргородская

Станислава Парфенова



Диагонали:

Виктория Данчак

Анна Артишук



Посрещачки:

Александра Миленко

Юлия Димар

Валерия Нудга

Андриана Павлик.



Централни блокировачке:

Светлана Дорсман

Уляна Котар

Диана Мелюшкина

Кима Жаркова.

Либера:

Арина Бойко

Алика Луценко.

Skład ukraińskiej rep. kobiet trenera Głuszaka na ME 2026:

R: D.Szargorodskaja, S.Parfenowa.

A: V.Danchak, A. Artishuk.

P: A. Milenko, Y. Dimar, V. Nudga, A. Pavlik.

Ś: S. Dorsman, U. Kotar, D. Melyushkina, K. Zharkova.

L: A. Boyko, A. Lutsenko.



foto: Getty pic.twitter.com/9cTAjP28Rb — Ewa Mac (@EwaMac1) August 18, 2026

Първият двубой на украинките е на 21 август от 18:00 часа срещу България.

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