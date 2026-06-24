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Александър Николов: Едно голямо евала на целия отбор

  • 24 юни 2026 | 17:45
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Националът Александър Николов отдаде заслуженото на съотборниците си и целия отбор след страхотната победа на България над Италия с 3:2 в Лигата на нациите.

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"Добре усетих мача, радвам се, че успяхме да бием. Едно голямо евала на целия отбор за усилията, защото в труден момент и за мен лично, успяхме да стиснем зъби и да издържим, визирам първия гейм. Това е характеристика на един много силен отбор. Много сериозна работа свърши целия отбор, за да излезем от ситуацията", призна Алекс Николов.

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"Подобряваме си играта си от първия турнир в Бразилия. Пак имам много грешки на сервис, но момчетата успяха да балансират, това може би не се вижда от хората, които не са играли волейбол. Те видяха, че не ми е лесно, особено на сервис, но ме вкараха в ритъм в разиграванията и в петия гейм бях на обичайното си високо ниво. Отново имахме грешки при сервис, и особено аз, но мисля, че още в следващия мач това може да се коригира."

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"Евала на публиката, имаше цял сектор с българи и на всички които дойдоха. Надяваме се да ни подкрепят и утре, когато ще има повече словенци, разбира се. Чуваме агитката и се радваме много. Да победиш Италия и след 14 години е голяма работа. Те са най-силният отбор в света", завърши Алекс Николов.

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Снимки: volleyballworld.com

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