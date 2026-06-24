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  3. Мартин Атанасов: Помагахме си и заслужавахме да победим Италия

Мартин Атанасов: Помагахме си и заслужавахме да победим Италия

  • 24 юни 2026 | 16:56
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Посрещачът Мартин Атанасов направи много силен мач при победа срещу Италия с 3:2, като завърши с 14 точки, от които два аса и две блокади. Той заяви, че отборът не е бил перфектен, но играчите са си помагали в трудните моменти и са заслужавали успеха.

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"Срещу Италия се играе винаги трудно. Те играят много събрано. На моменти направихме повече грешки, но си помагахме на игрището и заслужавахме тази победи. Отново имахме грешки на сервис, на моменти се опитахме да бием тактически сервис, който също не се получи. Но в някои ключови моменти сервисът ни извади", каза той.

"Уникална зала, уникален град. Много сме изненадани днес, все едно играхме в София пред толкова фенове. Утре ще е още по-труден мач срещу Словения", завърши Мартин Атанасов, който от новия сезон ще играе за гръцкия гранд Олимпиакос.

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