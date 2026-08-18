Украйна се готви за Евроволей 2026 с 18 волейболисти! Звезда пропуска шампионата

Стана ясен съставът на мъжкия национален отбор на Украйна по волейбол за тренировъчния лагер преди квалификациите за Европейското първенство през 2026 г. В списъка са включени 18 състезатели.

Към обичайните играчи, които участваха в тазгодишното издание на Лигата на нациите, се присъединяват посрещачът Тимофей Полуян и либерото Олександър Бойко. Двамата пропуснаха Лигата на нациите през 2026 г. поради контузии.

В същото време посрещачът Иля Ковальов, който беше един от водещите играчи на Украйна в Лигата на нациите, ще пропусне европейския шампионат заради травма и нужда от операция.

Съставът за подготвителния лагер, който ще се проведе от 19 до 29 август в полския град Бялисток, беше обявен от старши треньора на тима Раул Лозано. Лагерът е част от подготовката за квалификационните мачове за Европейското първенство през 2026 г.

В разширения състав на отбора влизат 18 играчи:

Разпределители:

Виталий Шитков

Юрий Синица

Сергей Евстратов



Диагонали:

Максим Тонконох

Василий Тупчий

Александър Бойко

Посрещачи:

Олег Плотницкий

Дмитрий Янчук

Евгений Кисилюк

Тимофей Полуян

Александр Наложный

Централни блокировачи:

Максим Дрозд

Денис Велецкий

Юрий Семенюк

Владислав Шчуров

Андрей Челеняк.

Либера:

Олександър Бойко

Ярослав Пампушко.

Skład 🇺🇦 rep. mężczyzn na obóz przygotowawczy do ME 2026.

R: W. Szczeczkow, J.Sinica, S.Jewstratow.

A: M. Tonkonog, V. Tupchiy, O. Boyko.

P: O. Plotnicki, D. Janczuk, J. Kisiljuk, T. Polujan, A. Nałożny.

Ś: M. Drozd, D. Veletsky, Y. Semenyuk, V. Shchurov, A. Chelenyak. — Ewa Mac (@EwaMac1) August 18, 2026

След края на лагера треньорският щаб ще определи 14-те волейболисти, които ще представят Украйна в квалификационния турнир за Европейското първенство през 2026 г.

Първо, украинците ще пътуват до Финландия, където ще изиграят два приятелски мача. Първият мач ще се проведе на 19 август при закрити врати, а на 21 август отборите ще изиграят официален тестов мач.



След това "синьо-жълтите" ще се завърнат в Естония, където ще продължат тренировките си. В началото на септември Украйна ще играе в приятелски турнир, където нейни съперници ще бъдат домакините от Естония, Латвия и Словакия.



Програма на мачовете на украинския национален отбор:

19 август – Финландия – Украйна (при закрити врати)

21 август, 15:00 ч. – Финландия – Украйна

3 септември – Украйна – Естония

4 септември – Украйна – Латвия

5 септември – Украйна – Словакия

В квалификациите за Евроволей 2026 Украйна ще се състезава в група B. Съперници на „синьо-жълтите“ ще бъдат България, Полша, Португалия, Израел и Исландия. Мачовете от груповата фаза ще се проведат в София.

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