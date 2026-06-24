Джанлоренцо Бленджини: Никога не се предаваме и сега не се предадохме! Трябва да си готов буквално да умреш на корта

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини сподели след страхотната победа над Италия с 3:2 в Лигата на нациите, че никога не се предават и сега не са се предадали. Бленджини каза още, че трябва да си готов буквално да умреш на корта.

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"Ние никога не се предаваме и сега не се предадохме. Това е една от най-основните цели в този турнир, казах ви го и преди, че това е много по-труден сезон от предишните издания. И трябва да разбереш, че за да спечелиш, трябва да си готов на всичко, буквално да умреш на корта, да се справиш с началото. Видяхте, че Италия спечели първия гейм, но ние успяхме да се върнахме. Помните, че срещу Белгия беше обратното. До голяма степен е и въпрос на ментална енергия - да бъдеш концентриран, да бъдеш фокусиран", призна Бленджини.

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"Статистиката е важна, но не показва ясно ситуацията, защото има много други елементи. Може да има две топки в края, които да не бъдат отразени в статистиката, но да имат решаващо значение. Мисля, че днес се справихме добре в края на геймовете, особено в третия гейм, когато бе точка за точка. Знаехме, че те са много добри на сервис, както и на блок-защита, но ние успяхме да издържим. Знаем и, че трябва още да работим много, за да се подобряваме. Не може да бъдем сигурни какво ще се случи, но ако се борим във всеки един мач, ще останем до край."

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"Специална победа, всеки мач е различен. Не можем да сравняваме с финала на Световното първенство. Това е ценен мач, защото вземаме хубави точки за ранглистата. Не знаех, че България не е побеждавала Италия от толкова дълги години, но съм щастлив, че добавих тази важна победа с много борба", завърши италианският специалист.

Снимки: volleyballworld.com

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