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Легенда на ЦСКА стана спортен директор на Левски

  • 18 авг 2026 | 16:00
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Евгени Иванов стана спортен директор на Левски София

Волейболната легенда Евгени Иванов-Пушката вече е спортен директор на ВК "Левски".

“Не мислих много върху предложението, защото това за мен е голямо предизвикателство. Аз обичам предизвикателствата и го приех радушно. Надявам се да успеем да работим в синхрон и да отиваме към по-добро. Това е целта на всяко предизвикателство - да ставаш по-добър или там, където си, да подобриш нещо.”, коментира бившия национал на България., след като се включи в екипа на клуба с фокус върху спортно-техническата част.

Евгени Иванов ще работи с всички направления в "Левски" - мъже, жени и подрастващи.

“Следващата крачка е стабилност. Да постигнеш успехи не е лесно, но още по-трудно е да ги задържиш. Смятам, че това е следващата стъпка пред “Левски” - да изгради една стабилност и да се превърне в институция във волейбола. Нещо, което хората да знаят, че е константно", заяви той относно вижданията си за бъдещето.

За шампиона от Световното първенство за юноши през 1991, работата с подрастващи е най-важна.

“Клубовете в България трябва да развиваме хора. Не толкова състезатели, а хора. Ако в последствие успеем да ги трансформираме в добри състезатели, би било най-доброто. Работата с младите за мен е изключително важна, защото тя е в основата на всеки един успешен клуб и всеки национален отбор", каза още Евгени Иванов.

“Щастливи сме, че Евгени прие предложението ни да се присъедини към нашия екип. Вярваме, че човек с неговия управленски опит, богата състезателна история и авторитет във волейболната общност ще бъде фактор за по-добра вътрешна организация на клуба и ще е от помощ в ежедневната работа на състезатели, треньори и щабове. С това назначение нашият клуб прави още една стъпка към професионално функционираща спортна структура. Не на последно място, силно вярваме и в ефекта, който спортни легенди като Евгени могат да имат върху израстването на младите ни състезатели”, сподели президентът на "Левски" Давид Давидов.

Евгени Иванов е шампион на България и Полша на клубно ниво. Играе на поста централен блокировач. С националния отбор на България има 233 мача. Част е от бронзовия тим на Световното първенство през 2006 г., както и от отбора, спечелил третото място на Световната купа през 2007 г.

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