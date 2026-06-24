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Лига на нациите: България 0:0 Италия! Следете мача ТУК!

  • 24 юни 2026 | 13:49
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Волейболистите от националния отбор на България излизат днес от 14:00 часа срещу световния шампион Италия в двубой от Лигата на нациите на турнира в Любляна (Словения).

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Срещата между България и Италия ще е първа след финала на Световното първенство във Филипините, който “Скуадра адзура” спечели с 3:1.

Джанлоренцо Бленджини ще изведе националите срещу селекцията на своята родина. Селекционерът на България направи само една промяна в състава ни спрямо първия турнир в Бразилия. Георги Татаров заем мястото на Жасмин Величков.

Българският наставник обаче ще може да разчита на най-добрите си волейболисти в този двубой, в който националите имат реален шанс да се борят за успех.

Селекционерът на Италия Фердинандо Де Джорджи отново няма да разчита на най-големите си звезди - разпределителят Симоне Джанели, който получи по-дълга почивка след края на сезона и волейболист №1 в света за 2025 година Алесандро Микиелетно, който се още се възстановява от контузия в кръста.

В състава на Италия се завърна Даниеле Лавия, който пропусна Световното първенство преди година заради травма.

България поведе с 1:0 след грешка в атака на италианците. Атака на Камил Рехлицки и Италия поведе с 4:2. Атака на Мони Николов атакува, но бе спрат от блокада - 3:7. Ас на Илия Петков и 5:7. перфектна така по правата на Александър Николов - 6:8. Мощна атака на Александър Николов - 7:8. Ас на Матия Ботоло и световните шампиони поведоха с 13:10. Блокада на Даниеле Лавия и 15:11 за Италия. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Мони Николов атакува за 14:17. Блокада на Джовани Сангинети спря атака на Алекс Грозданов 14:20. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване на България. Атака на Алекс Грозданов в центъра и 15:20. Нова атака на Алекс Грозданов в центъра за 16:21.

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 0:0 (15:20)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов , Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
ИТАЛИЯ: Рикардо Сбертоли, Камил Рихлицки, Матия Ботоло, Даниеле Левия, Леандро Маска, Джовани Сангинети - Габриеле Лауренцано-либеро
Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ.

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