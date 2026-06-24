Алекс Грозданов: Днес показахме, че можем от един турнир до следващ да израстнем

Капитанът на мъжкия национален отбор на България Алекс Грозданов коментира след страхотната победа над Италия с 3:2 в Лигата на нациите, че днес са показали, че могат от един турнир до следващ да израстнат.

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"Все още имаме разклащания във важните моменти, защото сме много млад отбор, но днес показахме, че можем от един турнир до следващ да израстнем и да променим нещо ментално. И да покажем, че може и 23-годишните да бъдат концентрирани и професионалисти", сподели Грозданов.

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"Смятам, че сервисът ни може да бъде още много по-добър с капацитета, който имаме, но е стъпка напред. Има повече постоянство и по-малко грешки. Всеки започва да си влиза в ролята, нещо което си говорихме помежду си в отбора. Така че съм много доволен."

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"Ще бъде много интересно утре срещу Словения. Те са много стикован отбор с опит. Имат вече и млади състезатели, които играят на високо ниво. Искам да се забавляваме, искам да покажем на всички как играем с емоция и естествено да си спазваме тактическите указания", завърши капитанът на България.

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Снимки: volleyballworld.com

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