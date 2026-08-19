ЦСКА вече е в Гърция

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Отборът на ЦСКА пристигна в гръцки остров - Крит, за мача срещу ОФИ от плейофите в Лига Европа. Полетът на "червените" продължи малко над 60 минути, като чартърът с делегацията на тима кацна на летище "Никос Казандзакис".

ЦСКА замина за Крит

Днес пред ЦСКА предстои пресконференцията на старши треньора Христо Янев, която е от 19:30 часа, както и официалната тренировка на стадион "Панкритио", която започва 30 минути по-късно.

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