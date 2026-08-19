Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА вече е в Гърция

ЦСКА вече е в Гърция

  • 19 авг 2026 | 12:41
  • 543
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Отборът на ЦСКА пристигна в гръцки остров - Крит, за мача срещу ОФИ от плейофите в Лига Европа. Полетът на "червените" продължи малко над 60 минути, като чартърът с делегацията на тима кацна на летище "Никос Казандзакис".

ЦСКА замина за Крит
ЦСКА замина за Крит

Днес пред ЦСКА предстои пресконференцията на старши треньора Христо Янев, която е от 19:30 часа, както и официалната тренировка на стадион "Панкритио", която започва 30 минути по-късно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Трима игачи на Спартак (Варна) все още се възстановяват от травми

Трима игачи на Спартак (Варна) все още се възстановяват от травми

  • 19 авг 2026 | 10:29
  • 955
  • 0
Точно 10 години и 10 дни по-късно Иту повтори история в ЦСКА

Точно 10 години и 10 дни по-късно Иту повтори история в ЦСКА

  • 19 авг 2026 | 09:51
  • 2298
  • 0
Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

  • 19 авг 2026 | 09:31
  • 2039
  • 1
Андрей Йорданов: Отиваме за победа, това значи добър резултат

Андрей Йорданов: Отиваме за победа, това значи добър резултат

  • 19 авг 2026 | 09:20
  • 3580
  • 10
ЦСКА замина за Крит

ЦСКА замина за Крит

  • 19 авг 2026 | 09:17
  • 10386
  • 70
Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

  • 19 авг 2026 | 07:56
  • 25696
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

  • 18 авг 2026 | 23:56
  • 224558
  • 1141
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 29373
  • 27
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 8839
  • 37
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 9298
  • 0
Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

  • 19 авг 2026 | 07:56
  • 25696
  • 31