Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Има мачове, в които резултатът казва малко, а начинът, по който си го постигнал, казва много. Левски завърши 0:0 с АЕК в първия плейоф за Шампионската лига, но най-важното от тази вечер не беше липсата на голове. Беше фактът, че срещу толкова класен съперник "сините" не си смениха лицето. Не играха "Лице назаем".

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Вместо да се уплашат от силата на АЕК и да се превърнат в отбор, който просто чака да бъде атакуван, Левски остана верен на себе си и на футбола, който играе при Хулио Веласкес. Много лесно беше този мач да бъде изигран по друг начин. Да се приберат линиите, да се чака грешка и да се разчита единствено на контраатаки.

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Левски обаче показа, че не иска да бъде боксова круша. На моменти "сините" опитваха да пресират АЕК високо, да нарушават изнасянето му и да го карат да взема неудобни решения. Не постоянно и безразсъдно, а в подходящите моменти. Това беше важен знак. Левски уважаваше АЕК, но не се страхуваше от него. Най-силното доказателство за това дойде в няколко от атаките на Левски, а особено в две от тях.

Бала и Око-Флекс отново търсеха полупространствата, вместо да стоят залепени за тъчлинията. И точно това поставяше Релвас и Мукуди в неприятната ситуация да решават: да излязат ли или да останат? Когато двамата флангови играчи влизаха навътре, структурата на АЕК се разколебаваше. Ако защитникът излезе - се освобождава пространство. Ако остане - Левски получава човек между линиите. Именно от тези движения се родиха две от най-добрите възможности за домакините. Това е същественото.

Левски не създаде тези атаки, защото изведнъж реши да играе различен футбол срещу АЕК. Напротив - създаде ги, защото играеше своя футбол. И това е най-добрият комплимент към работата на Веласкес.

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Разбира се, гръцкият отбор също показа класата си. Когато успяваше да излезе от пресата на Левски, АЕК намираше пространства и атакуваше с висока скорост на решенията. Именно тогава "сините" имаха проблеми. Най-ясното предупреждение дойде при ситуацията с Лука Йович, който прехвърли Вуцов, но топката срещна напречната греда.

Това е нещото, което Левски трябва да има предвид за реванша. АЕК няма нужда от много, за да създаде опасност. 0:0 не е резултатът, за който Левски мечтаеше. Но този мач остави нещо по-важно от самия резултат. Показа, че срещу силен съперник Левски не е готов да се откаже от идентичността си. Не си сложи чуждо лице. Остана Левски.

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Когато можеш да застанеш срещу по-класен съперник и да кажеш: "Знаем колко сте добри, но знаем и кои сме ние", вече имаш нещо, върху което можеш да градиш. Левски не участва в "Лице назаем". Има си собствена физиономия. Сега остава да я покаже и в Атина. Това е мнението на анализатора Нико Петров за първия плейофен мач между Левски и АЕК.

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