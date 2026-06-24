Кико Бленджини с първа победа над Италия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини сподели след страхотната победа над Италия с 3:2 в Лигата на нациите, че никога не се предават и сега не са се предали.

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Успехът бе изключително сантиментален за Кико Белниджини, тъй като е първи успех на отбор ръководен от него над родина му Италия.

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"Специална победа, всеки мач е различен. Не можем да сравняваме с финала на Световното първенство. Това е ценен мач, защото вземаме хубави точки за ранглистата. Не знаех, че България не е побеждавала Италия от толкова дълги години, но съм щастлив, че добавих тази важна победа с много борба", заяви Джанлоренцо БЛенджини.

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