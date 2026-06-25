Ник Муянович: Българите залагат повече на суровата мощ

Младата звезда на националния отбор на Словения Ник Муянович коментира след трудната победа над Канада с 3:1 гейма в първия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата на нациите, на който са домакини, че българите залагат повече на суровата мощ отколкото канадците.

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"Утре (б.р. днес) ще бъде труден мач. Българите имат свои качества, малко по-различни са от канадците. И двата отбора са добри, но бих казал, че българите залагат повече на суровата мощ. Ако сме дисциплинирани на блокада, би трябвало да играем по-добре", каза Муянович пред официалния сайт на местната федерация.

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Мачът между Словения и България е тази вечер (25 юни) от 21,30 часа българско време.

Снимки: volleyballworld.com

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