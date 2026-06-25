Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България

Волейболистите от националния отбор на Словения записаха 4-и успех от началото на Лигата на нациите през тази година. Момчетата на Фабио Соли надиграха доста трудно и измъчено Канада с 3:1 (25:23, 23:25, 25:20, 25:23) в първия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара, на който са домакини, игран тази вечер в пълната с над 7000 зрители зала "Арена Стожице" в Любляна.

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По този начин словенците са с 4 победи, 1 загуба и 9 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Канада е със само 1 победа, 4 загуби и 6 точки в актива си. Утре (25 юни) от 21,30 часа българско време Словения ще играе с България, която по-рано днес започна със страхотна победа над световния шампион Италия с 3:2 гейма. Следващата среща на турнира за "кленовите листа" е срещу Украйна в петък (26 юни) от 17,30 часа.

Над всички за Словения бе Тончек Щерн със страхотните 24 точки (2 блока и 3 аса) за победата. Ник Муянович добави още 18 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

За тима на Канада Броуди Хофър приключи с 18 точки (3 блока), а Джаксън Хауи (4 блока) и Ерик Сиксна (1 блок) завършиха с 10 и 9 точки.

СЛОВЕНИЯ - КАНАДА 3:1 (25:23, 23:25, 25:20, 25:23)

СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич 2, Тончек Щерн 24, Тине Урнаут 9, Ник Муянович 18, Ален Пайенк 11, Ян Кожамерник 7 - Яни Ковачич-либеро (Грегор Окроглич, Рок Можич 6, Нейч Найдич)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

КАНАДА: Люк Хър, Шарън Върнън-Евънс 9, Джаксън Йънг 6, Броуди Хофър 18, Пиърсън Ешенко 7, Джаксън Хауи 10 - Закари Холъндс-либеро (Мейсън Грийвс, Макс Елгърт, Ксандър Кетжински 5, Ерик Сиксна 9)

Старши треньор: ДЕЙНИЪЛ ЛЮИС.

Снимки: volleyballworld.com

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