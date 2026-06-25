Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - МЕКСИКО
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България

Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България

  • 25 юни 2026 | 02:40
  • 286
  • 0
Словения с измъчена победа срещу Канада преди мача с България

Волейболистите от националния отбор на Словения записаха 4-и успех от началото на Лигата на нациите през тази година. Момчетата на Фабио Соли надиграха доста трудно и измъчено Канада с 3:1 (25:23, 23:25, 25:20, 25:23) в първия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара, на който са домакини, игран тази вечер в пълната с над 7000 зрители зала "Арена Стожице" в Любляна.

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

По този начин словенците са с 4 победи, 1 загуба и 9 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Канада е със само 1 победа, 4 загуби и 6 точки в актива си. Утре (25 юни) от 21,30 часа българско време Словения ще играе с България, която по-рано днес започна със страхотна победа над световния шампион Италия с 3:2 гейма. Следващата среща на турнира за "кленовите листа" е срещу Украйна в петък (26 юни) от 17,30 часа.

Над всички за Словения бе Тончек Щерн със страхотните 24 точки (2 блока и 3 аса) за победата. Ник Муянович добави още 18 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

За тима на Канада Броуди Хофър приключи с 18 точки (3 блока), а Джаксън Хауи (4 блока) и Ерик Сиксна (1 блок) завършиха с 10 и 9 точки.

СЛОВЕНИЯ - КАНАДА 3:1 (25:23, 23:25, 25:20, 25:23)

СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич 2, Тончек Щерн 24, Тине Урнаут 9, Ник Муянович 18, Ален Пайенк 11, Ян Кожамерник 7 - Яни Ковачич-либеро (Грегор Окроглич, Рок Можич 6, Нейч Найдич)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

КАНАДА: Люк Хър, Шарън Върнън-Евънс 9, Джаксън Йънг 6, Броуди Хофър 18, Пиърсън Ешенко 7, Джаксън Хауи 10 - Закари Холъндс-либеро (Мейсън Грийвс, Макс Елгърт, Ксандър Кетжински 5, Ерик Сиксна 9)

Старши треньор: ДЕЙНИЪЛ ЛЮИС.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Вторият отбор на България с трета поредна загуба на турнира в Китай

Вторият отбор на България с трета поредна загуба на турнира в Китай

  • 24 юни 2026 | 22:49
  • 1092
  • 2
Аржентина с драматична първа победа във VNL

Аржентина с драматична първа победа във VNL

  • 24 юни 2026 | 22:32
  • 847
  • 0
Турция с лесна победа над Китай

Турция с лесна победа над Китай

  • 24 юни 2026 | 22:13
  • 1235
  • 0
САЩ без проблеми срещу Куба в Лигата на нациите

САЩ без проблеми срещу Куба в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 21:54
  • 1181
  • 0
Япония с 5 от 5 след успех над Сърбия

Япония с 5 от 5 след успех над Сърбия

  • 24 юни 2026 | 21:10
  • 2420
  • 0
Украйна изненада Бразилия в Любляна

Украйна изненада Бразилия в Любляна

  • 24 юни 2026 | 20:48
  • 2717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 8233
  • 55
Чехия 0:0 Мексико, начало на мача (гледайте на живо)

Чехия 0:0 Мексико, начало на мача (гледайте на живо)

  • 25 юни 2026 | 03:36
  • 505
  • 1
Южна Африка 0:0 Южна Корея, пропуск на азиатците (гледайте на живо)

Южна Африка 0:0 Южна Корея, пропуск на азиатците (гледайте на живо)

  • 25 юни 2026 | 04:00
  • 317
  • 0
Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

  • 25 юни 2026 | 01:00
  • 4475
  • 10
Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

  • 24 юни 2026 | 23:56
  • 13261
  • 16
Босна удари Катар в мач номер 150 на Джеко и гледа смело към елиминациите

Босна удари Катар в мач номер 150 на Джеко и гледа смело към елиминациите

  • 25 юни 2026 | 00:00
  • 11645
  • 11