Зоран Терзич обяви състава на Сърбия за Евро 2026

Селекционерът на женския национален отбор на Сърбия, Зоран Терзич, взе решение да заведе всички 15 състезателки, които бяха на негово разположение в заключителната фаза на подготовката, на предстоящото Европейско първенство.
Окончателният списък с 14-те волейболистки, които ще бъдат картотекирани за турнира, ще стане ясен в деня преди първия мач срещу Австрия.
В сряда за Бърно ще отпътува следният състав:
Разпределителки:
Мая Огненович
Сладжана Миркович
Диагонали:
Тияна Бошкович
Аня Зубич
Посрещачки:
Александра Узелац
Ваня Иванович
Бранка Тица
Нина Чайич
Надя Антонович
Централни блокировачки:
Хена Куртагич
Мина Попович
Миня Осмаич
Любица Милойевич
Либера:
Александра Йегдич
Бояна Гочанин
Сърбия стартира участието си на Европейското първенство в петък, 21 август, с двубой срещу Австрия от 14:00 часа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google