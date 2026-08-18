Зоран Терзич обяви състава на Сърбия за Евро 2026

Селекционерът на женския национален отбор на Сърбия, Зоран Терзич, взе решение да заведе всички 15 състезателки, които бяха на негово разположение в заключителната фаза на подготовката, на предстоящото Европейско първенство.

Окончателният списък с 14-те волейболистки, които ще бъдат картотекирани за турнира, ще стане ясен в деня преди първия мач срещу Австрия.

В сряда за Бърно ще отпътува следният състав:

Разпределителки:

Мая Огненович

Сладжана Миркович



Диагонали:

Тияна Бошкович

Аня Зубич



Посрещачки:

Александра Узелац

Ваня Иванович

Бранка Тица

Нина Чайич

Надя Антонович



Централни блокировачки:

Хена Куртагич

Мина Попович

Миня Осмаич

Любица Милойевич



Либера:

Александра Йегдич

Бояна Гочанин

Сърбия стартира участието си на Европейското първенство в петък, 21 август, с двубой срещу Австрия от 14:00 часа.

Terzić saopštio tim koji putuje na Evropsko prvenstvo - nijednu igračicu nije prectaohttps://t.co/eXWLHvw2KT — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) August 18, 2026

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