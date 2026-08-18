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Зоран Терзич обяви състава на Сърбия за Евро 2026

  • 18 авг 2026 | 15:01
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Селекционерът на женския национален отбор на Сърбия, Зоран Терзич, взе решение да заведе всички 15 състезателки, които бяха на негово разположение в заключителната фаза на подготовката, на предстоящото Европейско първенство.

Окончателният списък с 14-те волейболистки, които ще бъдат картотекирани за турнира, ще стане ясен в деня преди първия мач срещу Австрия.

В сряда за Бърно ще отпътува следният състав:

Разпределителки:
Мая Огненович
Сладжана Миркович

Диагонали:
Тияна Бошкович
Аня Зубич

Посрещачки:
Александра Узелац
Ваня Иванович
Бранка Тица
Нина Чайич
Надя Антонович

Централни блокировачки:
Хена Куртагич
Мина Попович
Миня Осмаич
Любица Милойевич

Либера:
Александра Йегдич
Бояна Гочанин

Сърбия стартира участието си на Европейското първенство в петък, 21 август, с двубой срещу Австрия от 14:00 часа.

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