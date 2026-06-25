Канаваро: Оставиш ли и сантиметър на Кристиано, с теб е свършено

Селекционерът на националния отбор на Узбекистан Фабио Канаваро коментира играта на Кристиано Роналдо, който вкара два гола за победата на Португалия над азиатския тимс 5:0.

„На Роналдо не можеш да му дадеш и сантиметър, защото ако го направиш... с теб е свършено“, заяви италианската легенда.

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Запитан дали би могъл да спре Роналдо в пика на кариерата си, Канаваро отговори:

„Спирал съм го много пъти, но той също е вкарал много голове във вратата на моите отбори. Аз отдавна приключих с кариерата си, а той продължава да играе. Поздравявам го, той може да играе още няколко години, така че защо да спира?“, каза световният шампион и носител на „Златната топка“ за 2006 г.

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Снимки: Gettyimages