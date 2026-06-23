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Съставите на Португалия и Узбекистан, Роналдо отново е титуляр

  • 23 юни 2026 | 18:52
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Съставите на Португалия и Узбекистан, Роналдо отново е титуляр

Националните отбори на Португалия и Узбекистан излизат един срещу друг в Хюстън, Тексас, за да изиграят втория си мач от група “К” на Мондиал 2026. И двата тима ще търсят първата си победа на турнира, след като “мореплавателите” направиха реми 1:1 с ДР Конго, а азиатците загубиха с 1:3 от Колумбия.

Този, както и всички 104 мача, от Мондиал 2026 се излъчват пряко на bnt.sportal.bg.

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Роберто Мартинес е предприел само две промени сред титулярите на Португалия. Първата е в защита, където Рубен Диаш е заменил Томаш Араужо. Другата е в атака, където липсва Бернардо Силва, като Педро Нето е преместен отдясно, така че по левия фланг ще действа Жоао Феликс. В центъра на нападението отново е Кристиано Роналдо, а зад него е поставен Бруно Фернандеш. Фабио Канаваро пък е подредил Узбекистан в 3-4-2-1, като на върха на атаката е Елдор Шомуродов, на когото ще помагат предимно Абосбек Файзулаев и Азизон Ганиев.

10 Португалия - Узбекистан

Португалия: Диого Коща, Кансело, Диаш, Вейга, Мендеш, Невеш, Витиня, Нето, Фернандеш, Феликс, Роналдо

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Абдулаев, Ашурматов, Насрулоев, Каримов, Шукуров, Хамробеков, Ганиев, Файзулаев, Шомуродов

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