Кристиано Роналдо с ново надъхващо послание

Кристиано Роналдо, капитанът на националния отбор на Португалия, използва социалните мрежи в сряда, за да сподели послание, ден след разгромната победа над Узбекистан (5:0).

Споделената снимка, която показва видимата еуфория от момента на празнуване на гола, съдържа само една дума в описанието: „Обединени!“

Кристиано вкара поредните исторически голови за родината си, а с този успех "мореплавателите" си гарантираха място на елиминациите.

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Снимки: Imago