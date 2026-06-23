Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо се разписа два пъти при гръмката победа с 5:0 над Узбекистан и бе избран за Играч на мача. 41-годишният нападател получи много упреци за представянето си в първия двубой на Световното, но днес показа пълния си блясък и остана много доволен, че е отговорил на критиците, като след последния съдийски сигнал извика на камерите "Върнах се! Върнах се!". В изказванията си след двубоя CR7 опита да бъде по-скромен и заяви, че се стреми да помогне за постигането на целите на отбора, а не да трупа лични рекорди.

🚨 Cristiano Ronaldo to the camera: “I’M BACK, I’M BACK”. 🇵🇹😮‍💨 pic.twitter.com/yewnjjdt2k — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 23, 2026

"Много съм щастлив. Но за мен най-важното е нашата работа и увереността, която показахме. Отборът се представи наистина добре и се подобри много. Зад всеки облак прозира слънце. В личен план рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна на националния отбор да постигне целите си", заяви петкратния носител на "Златната топка".

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