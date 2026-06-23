Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - ГАНА
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

  • 23 юни 2026 | 22:41
  • 252
  • 0

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо се разписа два пъти при гръмката победа с 5:0 над Узбекистан и бе избран за Играч на мача. 41-годишният нападател получи много упреци за представянето си в първия двубой на Световното, но днес показа пълния си блясък и остана много доволен, че е отговорил на критиците, като след последния съдийски сигнал извика на камерите "Върнах се! Върнах се!". В изказванията си след двубоя CR7 опита да бъде по-скромен и заяви, че се стреми да помогне за постигането на целите на отбора, а не да трупа лични рекорди.

"Много съм щастлив. Но за мен най-важното е нашата работа и увереността, която показахме. Отборът се представи наистина добре и се подобри много. Зад всеки облак прозира слънце. В личен план рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна на националния отбор да постигне целите си", заяви петкратния носител на "Златната топка".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Службите за сигурност не разрешиха на Египет да остане в Сиатъл

Службите за сигурност не разрешиха на Египет да остане в Сиатъл

  • 23 юни 2026 | 17:30
  • 1232
  • 0
Инфантино се похвали с рекордна посещаемост

Инфантино се похвали с рекордна посещаемост

  • 23 юни 2026 | 17:01
  • 634
  • 1
Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

  • 23 юни 2026 | 16:55
  • 2113
  • 5
Защо тази крикет нация е толкова луда по Меси и Аржентина

Защо тази крикет нация е толкова луда по Меси и Аржентина

  • 23 юни 2026 | 16:55
  • 1341
  • 4
Французите в дилема дали не е по-добре да паднат от Норвегия

Французите в дилема дали не е по-добре да паднат от Норвегия

  • 23 юни 2026 | 16:46
  • 21076
  • 12
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 14083
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 20:00
  • 41868
  • 316
Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

  • 23 юни 2026 | 20:32
  • 42908
  • 157
Съставите на Англия и Гана, Тухел е направил две промени

Съставите на Англия и Гана, Тухел е направил две промени

  • 23 юни 2026 | 21:56
  • 3222
  • 5
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 40732
  • 35
Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

  • 23 юни 2026 | 20:17
  • 9966
  • 45
Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

  • 23 юни 2026 | 20:52
  • 21872
  • 16