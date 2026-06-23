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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - ГАНА
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Нуно Мендеш: Всички очакваха Роналдо да стреля, но ние бяхме тренирали това изпълнение

Нуно Мендеш: Всички очакваха Роналдо да стреля, но ние бяхме тренирали това изпълнение

  • 23 юни 2026 | 23:33
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Нуно Мендеш отбеляза втория гол за Португалия при разгромната победа над Узбекистан (5:0). Левият бек на португалците изненада всички и реализира прецизен свободен удар в 17-ата минута. След мача той разкри пред TVI как е паднал голът=

„Това беше нещо, което тренирахме. Всички очакват Кристиано да изпълнява свободните удари. Ще може да се повтори. Може да не е с мен, но с други играчи ще стане“, увери той.

Бранителят не скри задоволството си от първия успех на Световното първенство: „Доволни сме, бяхме много концентрирани. Трябва да се възстановим за следващия мач, за да завършим на първо място.“

Играчът на ПСЖ омаловажи целия външен шум, който съпътстваше дните след равенството срещу ДР Конго.

„Критиките са част от играта, свикнали сме. Групата си помага много, най-важното е да се фокусираме върху нашата идея и върху това, което треньорът ни иска да правим“, завърши Мендеш.

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Снимки: Gettyimages

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